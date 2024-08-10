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«У комиссии глаза сумасшедшие, председатель, скрючившись под тяжестью бюллетеней, бежала к ментам»

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  • 10.08.2024, 11:38
  • 4,352
«У комиссии глаза сумасшедшие, председатель, скрючившись под тяжестью бюллетеней, бежала к ментам»

Белорусы рассказали, как 9 августа 2020 года изменило их жизнь.

Для белорусов 9 августа 2020 года навсегда останется важным днем. В этот день в стране прошли «президентские выборы», после фальсификации которых началась Революция.

Жители Борисова и Жодино ждали закрытия участков для голосования, чтобы посмотреть результаты выборов, но увидели ОМОН и толпы протестующих.

Читатели EX-PRESS.BY рассказали, как они провели этот день, и как он изменил их жизнь.

Александр:

— 9 августа 2020 года утром было очень хорошее настроение, все последние месяцы настроение хорошим было, хоть и тревожило что-то. Люди, единство наше вдохновляло. Но пойти на участок выборный мы не спешили, хотели сделать это прямо перед закрытием, а потом дождаться результатов, посмотреть протоколы. Мой участок для голосования — во Дворце культуры БЕЛАЗа.

И вот мы сходили, проголосовали, дождались. А потом увидели, как председатель комиссии, заведующуая ЗАГСом Марина Кухто вместе с подельницей убегают с участка — не через главный ход, а через дверь с левой стороны здания. Этого я не забуду никогда. Женщина, скрючившись под тяжестью бюллетеней, которые тащила прямо в руках, бежала к ментам. Преступление происходило на наших глазах.

А потом мы шли к исполкому, я сбегал домой за своим бчб-флагом. Отключили интернет, а мы, радуясь, как дети, от того, что нас так много, с верой и со своими детьми шли к исполкому. Вспоминаю этот ужас, когда жодинские местные менты переоделись в форму ОМОНа и охраняли у входа в исполком сбежавших со всех участков председателей комиссий. Провокаторы выскакивали, реальный ОМОН приехал в Жодино и гонял людей…

Неужели это все можно забыть? Я могу долго рассказывать о том, что помню про этот день. Но теперь почти никогда не рассказываю из-за дикой боли, которую испытываю, вспоминая. Сегодня иду на «Марш Годнасці» в моем городе. Жыве Беларусь! И будзе жыць вечна.

Наталья:

— 9 августа 2020 года я еще жила в Борисове и надеялась на честные выборы. Шла на свой участок, все мои соседи шли, даже бабушку 80-летнюю вели с собой. Надели браслеты, смотрели на теток в комиссии с подозрением. И, как оказалось, не зря.

Фальсифицировали выборы они нагло. Хотя одна из нашей комиссии, знакомая учитель, голосовала за Тихановскую — сама мне сказала. Типа проявила смелость принципиальную. Потом я встретила ее, говорю: «Ну как же так?» Она занервничала и гавкнула, что я все придумала. Такая вот наглость, прямо в глаза врут.

Мария:

— Я голосовала в Судобовке, в участке на почте. Уже 9 августа не сомневалась, что выборы постараются фальсифицировать. Смотрела на членов комиссии: вроде добрые люди, только напряженные… Я даже сказала комиссии: «Считайте, пожалуйста, честно». Не могла поверить, что Лукашенко посмеет «победить».

Рядом с участком был концерт — жодинская группа патриотической песни «Саланг», так называемые «афганцы», развлекали народ российской попсой. Я еще тогда подумала, что хлопцы вынуждены это делать, потому что у солиста группы Саши Лашука жена в идеологии исполкома работает, так он по-семейному «помогает».

В общем, ошибалась я. Интересно, всем этим членам комиссии, идеологам, «афганцам» идеологическим нравится реальность, в которой мы все из-за них оказались? Верят они по-прежнему власти? Что-то сомневаюсь. Ну, если только аутотренингом занимаются каждый день.

Мікалай:

— Я з Барысава, але жыў у Менску, у «Новай Баравой». Як і многія мае сябры і суседзі верыў у сумленныя прэзідэнцкія выбары. Калі подпісы збіралі, я падпісаўся і за Бабарыку, і за Цапкалу, і за Ціханаўскую. Карацей, за ўсіх акрамя Лукашэнка…

У «Новай Баравой» чарга была з самай раніцы, на цэлы квартал. Потым быў ля Стэлы — жах, гранаты, АМАП, адключаны інтэрнэт... Пішу і ненавіджу! І потым яшчэ была вера, што нешта можна змяніць.

Але многа зараз змянілася, няма той веры больш. Ёсць упэўненнасць у тым, што за свабоду Беларусі трэба ісці ваяваць. І я гатовы.

Ольга:

— Утром сходила в церковь — 9 августа 2020 года был праздник в нашем храме, приезжал Вениамин. Мы ждали его проповедь, ждали, что он благословит нас на честный выбор — все-таки событие важное в стране. А он про выбор — ни слова, только про «власть от Бога», про послушание и покорность. Какой мерзкий трэш. За это его и назначил Лукашенко потом главарем подконтрольной церкви.

Потом вместе с дочкой шла на свой участок в новом детском саду — у комиссии глаза были сумасшедшие, урны прозрачные, бюллетени в гармошку сложены. Люди шли потоком, белые браслеты были у большинства. Ну а вечером из окна видела, как на участок наш ментовская машина заезжает и «спасает» председателя комиссии с бюллетенями, а люди вокруг детского сада — в шоке.

Настасся:

— Я загаддзя пачынаю рыхтавацца псіхалагічна да гэтай даты. За некалькі дзён дык дакладна. Я нічога не забыла, усё дагэтуль трымаю ў памяці. І людзей, якія выйшлі на вуліцы, і міліцыю, АМАП, людзей у чорным, якія гэтых людзей ганялі. Прынамсі ў Барысаве 9 жніўня. Было страшна. Гэтае пачуццё і зараз памятаю.

Мы выходзілі некалькі разоў. Я не была на ўсіх маршах, як некаторыя мае сяброўкі. Я была назіральніцай на выбарах, потым выйшла на пратэст, потым чакала мужа з турмы. Чакала два дні ў Жодзіна. Потым уцякала з краіны, у слязах, з боллю. Ведала, што магу ніколі не вярнуцца. Некалькі разоў вярталася, але ў 2022-м назаўсёды пакінула свой дом. Я вымушана будаваць новае жыццё ў цяжкіх умовах эміграцыі. Кожны дзень я сабе кажу, што я вярнуся ў Беларусь, хутчэй за ўсё, як госця, але гэтая магчымасць у мяне абавязкова будзе.

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