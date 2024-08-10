СМИ: Россия сняла часть войск с семи направлений и отправляет их в Курскую область 1 10.08.2024, 11:45

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ВСУ наносят по ним удары во время переброски.

Российские оккупанты после прорыва Сил обороны Украины в Курскую область решили снять часть своих войск с шести направлений в Украине – Херсонского, Запорожского, Купянского, Харьковского, Покровского и Луганского, а также с Белгородского направления РФ, и отправляет их на Курщину.

Как сообщает мониторинговый канал «Николаевский Ванек», россияне решили переместить оперативный резерв сразу с нескольких направлений.

Откуда РФ перебрасывает войска в Курскую область

Херсонское направление (2 батальона десантников);

Запорожское направление (38 отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 64 отдельная гвардейская мотострелковая бригада);

Купянское направление (несколько батальонов мотострелкового полка);

Харьковское направление (замечены отдельные батальоны 1009, 79, 272 мотострелковых полков, а также 138 отдельная гвардейская мотострелковая бригада);

Белгородское направление (из Грайвонского района забирают у роты одной из отдельной гвардейской мотострелковой бригады, также забрали одного из мотострелковых полков, воевавшего вблизи населенного пункта Сотницкий Казачок);

Покровское направление(недавно прибывшая с Херсонского направления ободранная 810 отдельная гвардейская мотострелковая бригада, несколько батов штурмовой пехоты);

Луганск.

«Некоторые такие движения, в частности, на Купянском направлении, фиксировались и наносились успешные удары в момент их переброски», - указано в сообщении.

Также подчеркивается, что теперь 50% от всех корректируемых авиабомб, которые РФ применяет по Украине, летят на Курское и Сумское направления.

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