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Может ли белорус отказаться отправлять свой автомобиль на рентген на границе?

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  • 10.08.2024, 11:52
  • 2,040
Может ли белорус отказаться отправлять свой автомобиль на рентген на границе?

В таможне дали ответ.

Портал «АвтоГродно» опубликовал вопрос белоруса о иногда возникающей на границе ситуации.

«Если таможенник принял решение об осмотре моего транспортного средства с использованием сканирующей техники, могу ли я от этого процесса отказаться?»

Автор этого вопроса не назван, но в Таможенных органах ответ дали.

В случае отказа от предоставления транспортного средства к таможенному осмотру с применением рентгеновского сканера водителю будет выставлено соответствующее письменное требование, сообщили в ГТК.

Если и оно не повлияет на водителя, таможенники примут меры по принудительной отбуксировке авто к месту сканирования.

В ГТК напомнили, что неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий влечет наступление административной ответственности.

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