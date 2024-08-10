Может ли белорус отказаться отправлять свой автомобиль на рентген на границе?1
- 10.08.2024, 11:52
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В таможне дали ответ.
Портал «АвтоГродно» опубликовал вопрос белоруса о иногда возникающей на границе ситуации.
«Если таможенник принял решение об осмотре моего транспортного средства с использованием сканирующей техники, могу ли я от этого процесса отказаться?»
Автор этого вопроса не назван, но в Таможенных органах ответ дали.
В случае отказа от предоставления транспортного средства к таможенному осмотру с применением рентгеновского сканера водителю будет выставлено соответствующее письменное требование, сообщили в ГТК.
Если и оно не повлияет на водителя, таможенники примут меры по принудительной отбуксировке авто к месту сканирования.
В ГТК напомнили, что неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий влечет наступление административной ответственности.