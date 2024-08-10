Что произойдет с организмом, если делать 10 отжиманий ежедневно 3 10.08.2024, 12:30

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Тренер рассказал, как изменится здоровье.

Отжимания — это популярное упражнение, которое однако требует значительных усилий для правильного выполнения. но их также трудно сделать идеальными. Тем не менее, пишет Parade, есть причины, по которым это упражнение выдержало испытание временем.

Во-первых, для него не требуется никакого сложного оборудования. Во-вторых, отжимания легко модифицировать. Третья важная причина заключается в том, что это одно движение укрепляет несколько разных групп мышц, включая грудь, трицепсы, плечи, пресс и верхнюю часть спины.

По мнению фитнес-тренеров, выполнение даже 10 отжиманий в день способно благотворно повлиять на ваш организм.

Как делать отжимания правильно

Чтобы сделать классическое отжимание:

Встаньте в положение планки, поставив руки немного шире плеч.

Опустите тело к полу, чтобы локти находились под углом 45 градусов.

Верните себя в исходное положение.

Как модифицировать отжимание

Как отмечают тренеры, есть два способа сделать отжимание проще. Первый способ - отжимания под наклоном. Таким образом вы эффективно переносите часть веса на ноги.

Вторая модификация — это отжимания на коленях. Для этого: опустите колени на пол, находясь в положении планки, и держите руки немного шире плеч, а затем выполняйте отжимания так же, как и без модификации.

Чтобы сделать отжимание более сложным, измените темп - более быстрый или медленный темп делает отжимания более сложными. Также вместо того, чтобы просто отжиматься, делайте это взрывным образом, чтобы ваши руки оторвались от пола, можете даже хлопнуть в ладоши.

Что произойдет, если делать 10 отжиманий каждый день?

Как отмечают тренеры, 10 отжиманий в день - это практичная и достижимая цель, которая может повысить силу верхней части вашего тела и мышечный тонус через несколько недель или месяцев.

Повседневные задачи, такие как подъем и спуск с сумками по лестнице, работа в саду и стрижка газона, могут стать проще. Вы также можете визуально увидеть разницу, заметив большую четкость рук и плеч.

В то же время, если у вас есть цель по снижению веса, выполнение 10 отжиманий в день вряд ли приведет к заметной разнице. Однако это может вдохновить вас добавить другие виды физической активности, которые приведут к потере веса.

Кроме того, добавление большего количества повторений в отжиманиях может привести к снижению риска сердечных заболеваний. Согласно научным исследованиям, мужчины, которые могут сделать 40 отжиманий, имеют на 96 процентов меньший риск сердечных заболеваний, чем мужчины, которые могут сделать менее 10 отжиманий.

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