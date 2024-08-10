Bild: Стала известна еще одна неожиданная цель наступления на Курск
- 10.08.2024, 12:37
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Об этом говорил Зеленский.
Украина намерена пополнить обменный фонд для возвращения домой украинских военнопленных из российского плена. Об этом сообщает Bild.
В этом контексте журналисты отмечают, что официально Украина не подтверждала своего участия в операции на территории России, в частности в Курской области.
В своем вечернем обращении 9 августа президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность солдатам за то, что они захватили в плен российских военнослужащих.
«Это [пополнение обменного фонда - прим. ред.] чрезвычайно важно и за прошедшие трое суток особенно результативно», - сказал он.
Bild делает вывод, что с увеличением обменного фонда появится возможность освободить из российского плена значительное количество украинских военнопленных.
«С начала наступления в Курской области появилось несколько видеозаписей, на которых зафиксированы группы российских солдат, сдавшихся в плен. Среди них были пограничники», - отмечают аналитики.