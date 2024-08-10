В Минске на ж/д путях произошла утечка опасного вещества 1 10.08.2024, 12:45

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В МЧС рассказали подробности.

В Минске на железнодорожных путях около улицы Казинца 9 августа произошла течь раствора бензилхлорида. Как рассказали в МЧС, он потек из контейнера при формировании состава поезда.

Инцидент произошел в 14:30, в 15:50 работники «Белорусской железной дороги» перевезли вагон на станцию «Минск-сортировочный», чтобы устранить течь, рассказали в МЧС.

Бензилхлорид — это бесцветная жидкость с очень резким запахом. Ее применяют как промежуточное химическое соединение при производстве определенных красителей и фармацевтических продуктов, а также в качестве проявителя фотографий.

При вдыхании бензилхлорида человеком может произойти сильное раздражение верхних дыхательных путей, кожи, глаз, слизистых оболочек, отек легких.

Как рассказали в МЧС, работники ведомства обеспечили бесперебойную подачу воды для охлаждения контейнера со 100°C до 23°C и осаждения паров вещества. Затем контейнер вскрыли и начали извлекать емкости.

По информации МЧС, никто не пострадал, людей не эвакуировали. «Угрозы жизни и здоровью населения нет», — проинформировали в ведомстве.

Причина случившегося пока неизвестна, но у специалистов есть версия: при транспортировке контейнера с бензилхлоридом нарушилась целостность емкости.

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