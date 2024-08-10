Захарова запуталась в словах

Захарова запуталась в словах13
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 10.08.2024, 12:59
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Это напоминает бормотание себе под нос.
В связи с последними событиями в Курской области, некоторые российские «официальные лица» (Захарова из МИДа, Фадеев из Совета по правам человека при Путине) для характеристики происходящего употребляют слово «терроризм».
«Правозащитник» Фадеев объявил сегодня, что готовит обращение в «международные органы» с требованием признать действия украинских военных в Курской области террористическими.
На фоне того, что, Путин начал 24 февраля (и еще ранее – в марте 2014-го), что творится почти два с половиной года, можно задать вопрос Фадееву и Захаровой: «Вы какой результат собираетесь получить? Что хотите услышать?»
Это напоминает бормотание себе под нос. Или «для внутреннего потребления».
Хотя не очень понятно, кому в России это сегодня интересно. У всех нормальных людей лишь один вопрос: «Когда же закончится эта ежедневная трагедия?»
Телеграм-канал «СерпомПо»