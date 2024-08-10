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Стало известно, кого могут поселить в вольере выставленного в Беларуси на продажу крокодила

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  • 10.08.2024, 13:06
  • 1,726
Стало известно, кого могут поселить в вольере выставленного в Беларуси на продажу крокодила

Неожиданный выбор.

Несколько недель назад белорусам предлагали приобрести живого крокодила. В тот момент аукцион не состоялся, но директор минского зоопарка Александр Сафронов позднее рассказал, кого могут «подселить» в вольер животного, если его все же получится продать. Об этом пишет БелТА.

«Крокодил живет в вольере, который изначально предназначался капибарам. Если хищник поменяет свое место жительства, то мы пополним коллекцию капибарами», — сказал руководитель.

Напомним: сначала крокодилом по кличке Данди владела минская компания, но потом она ушла в ликвидацию и стала распродавать собственность — на торги выставили и крокодила. По меркам представителей своего вида, животное молодое, 2010 года рождения. Как уточняет Onlíner первый замдиректора ЗАО «Белреализация» Юрий Петрученя, купить крокодила на торгах может и обычный человек.

На старте за Данди просили 2000 рублей, но единственный зарегистрировавшийся покупатель не подтвердил сделку. Торги будут проведены заново 13 августа. Стартовая цена — 1800 рублей.

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