Российский военный корабль вошел в зону интересов США у берегов Аляски

Российский военный корабль вошел в зону интересов США у берегов Аляски4
- 10.08.2024, 13:14
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К нему направился американский патруль.
Береговая охрана США в пятницу сообщила об обнаружении российского военного корабля в международных водах недалеко от Аляски. Судно находилось в пределах исключительной экономической зоны США, которая простирается на 200 морских миль (370 километров) от побережья.
По информации Береговой охраны, в понедельник экипаж американского патрульного корабля Alex Haley обнаружил российское судно в районе Алеутских островов. Корабль идентифицировали как разведывательное судно проекта 864 «Меридиан».
Американский патруль не вступал в контакт с российским кораблем, но следовал за ним, пока тот двигался на восток. Помимо патрульного корабля, российское судно также наблюдал экипаж вертолета с авиабазы Береговой охраны в Кодьяке.
Это не первый подобный инцидент в последние месяцы. Как пишет CBSN, 6 июля Береговая охрана США во время патрулирования обнаружила четыре китайских военных корабля к северу от прохода Амчитка на Алеутских островах, также в международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны США. А 24 июля американские военные перехватили два российских и два китайских бомбардировщика, летевших вместе в зоне противовоздушной обороны Аляски.