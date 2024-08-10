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«У меня на руках $25 тысяч, хочу квартиру с ремонтом в Новой Боровой»

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  • 10.08.2024, 13:27
  • 3,440
«У меня на руках $25 тысяч, хочу квартиру с ремонтом в Новой Боровой»

Оказалось, что варианты есть.

Многие квартиры на Realt можно купить в лизинг, оформив заявку прямо на сайте. Журналисты посмотрели, что можно купить в Новой Боровой, если на первый взнос есть только 25 тысяч долларов. Условия лизинга можно корректировать — уменьшать или увеличивать количество лет, на которые хотите растянуть платеж, а также размер первоначального платежа.

Квартира-студия на улице Миля

Начинаем нашу подборку по традиции с самого бюджетного варианта. Это квартира-студия по адресу Миля, 12. Дом 2022 года постройки, в нем 6 этажей. Дом находится около аллеи.

В квартире свежий ремонт, и покупатель будет первым, кто живет в квартире. Общая площадь — 25 квадратов, жилая — 16. В квартире светлые стены, установлена кухня с техникой — вытяжкой, варочной панелью, холодильником и духовым шкафом. В совмещенном санузле установлена душевая кабина и стиральная машина. Есть застекленная лоджия.

Стоит квартира 59 400 долларов. Метр выходит 2 348 долларов. Для минимального первого взноса достаточно и 12 тысяч долларов. Но если увеличить его до 25 тысяч, ежемесячный платеж составит около 1 300 рублей.

Студия на Братьев Райт

Второй вариант — кваритра-студия чуть большей площади по адресу Братьев Райт, 9.

Квартира на третьем этаже девятиэтажки 2020 года постройки. Общая площадь — 32 квадрата, жилая — 24. На полу уложен ламинат. В комнате, объединенной с кухней, есть и диван, и двуспальная кровать. В кухне из техники — холодильник, варочная поверхность, духовой шкаф Bosch. В совмещенном санузле испанский керамогранит, польская сантехника и стиральная машина LG с минимальным уровнем шума. Есть застекленная лоджия и открытый балкон.

Квартира обойдется в 68 тысяч долларов. Метр — 2 092 доллара. Ежемесячный платеж при покупке в лизинг с первым взносом в 25 тысяч долларов составит около 2 200 рублей.

Студия на Небесной

Еще одна квартира-студия — на 20-м этаже 23-этажного дома 2020 года постройки. Его адрес — Небесная, 11.

Общая площадь — 32 квадрата, жилая — 15. Кроме компактной кухни, есть большая кровать и рабочее место. Как и в других квартирах, есть выход на застекленную лоджию. Санузел совмещенный. Установлена ванна и стиральная машина.

Студия стоит 73 900 долларов. Или 2 274 доллара за метр. При покупке в лизинг с первым взносом 25 тысяч долларов ежемесячный платеж будет около 1 600 рублей.

Квартира на Авиационной

Единственная квартира из подборки, в которой кухня и жилая комната раздельные. А еще здесь раздельный санузел. Находится она по адресу Авиационная, 5. На шестом этаже семиэтажного дома 2018 года.

Общая площадь квартиры — 40 квадратов, жилая — 17. В кухне много ящиков, духовой шкаф, варочная панель и вытяжка. В жилой комнате стоит диван, кресло и висит телевизор. В раздельном санузле установлена ванна, есть стиральная машина. В гостиной есть выход на лоджию, а в коридоре установлен большой шкаф-купе.

Стоит квартира 74 900 долларов. Метр — 1 882 доллара. Ежемесячный платеж при покупке в лизинг с первым взносом в 25 тысяч долларов составит около двух тысяч рублей.

Квартира-студия на Братьев Райт

Еще один вариант с улицы Братьев Райт. На этот раз квартира в доме № 1. Это десятый этаж дома, который построили в 2019 году. Всего в нем 23 этажа.

Общий метраж квартиры — 35 квадратов. Ремонт выполнен в теплых светлых тонах. В кухне из техники есть посудомоечная машина, варочная панель, вытяжка и холодильник. В зоне гостиной стоит яркий акцентный диван желтого цвета. У входной двери установлен большой шкаф. Панорамные окна лоджии выходят на восток. Санузел совмещенный. Установлена ванна, есть стиральная машина.

Квартира стоит 79 тысяч долларов. Метр в ней выходит 2 283 доллара. При лизинге с первым платежом 25 тысяч долларов каждый месяц нужно будет платить около 2 200 рублей.

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