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Соучастник убийства Немцова поехал воевать в Украину

  • 10.08.2024, 13:35
  • 2,042
Соучастник убийства Немцова поехал воевать в Украину

Он заключил контракт с Минобороны РФ на год и был помилован.

Тамерлан Эскерханов, осужденный на 14 лет колонии по делу об убийстве Бориса Немцова, был освобожден и отправился на войну против Украины. Он заключил контракт с Минобороны РФ на год, за что был помилован, в то же время другие осужденные по делу от такого контракта отказались.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.

«Эскерханов подписал контракт с Минобороны, был помилован, после чего его освободили из колонии», – сказал собеседник СМИ.

Известно, что осужденный отправился в одно из штурмовых подразделений оккупационной армии РФ и уже выполняет «боевые задачи».

При этом другие осужденные по делу об убийстве Немцова отказались от контракта и остаются в местах лишения свободы.

В 2017 году Эскерханов получил 14 лет колонии. По версии следствия, он вел наблюдение за российским оппозиционером и координировал действия исполнителей убийства, а затем помог им покинуть Москву.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года шестью выстрелами в спину и голову. Это произошло всего через несколько часов после того, как он призывал россиян выйти на маршу против военной агрессии РФ против Украины. А на следующий день он должен был обнародовать свой доклад с доказательствами участия армии РФ в боях на Донбассе.

Убийство Немцова стало самым резонансным в серии других, жертвами которых стали критики режима российского диктатора Владимира Путина.

В июле 2017 года за убийство Немцова по заказу в составе организованной группы были осуждены пятеро чеченцев. Однако заказчика убийства российское следствие до сих пор не установило.

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