Доступного соперника Toyota Camry от Kia показали в подробностях 10.08.2024, 13:49

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Автомобиль отличается ярким дизайном.

Новую Kia K8 2024 года официально рассекретили после модернизации. Это недорогой соперник Toyota Camry с ярким дизайном. Большой автомобиль показали в подробностях на новых официальных фото.

Сайт OBOZ.UA напоминает, что и до рестайлинга седан Kia K8 отличался от других автомобилей своего сегмента более эффектным дизайном. Но теперь модель привели в соответствие с обновленным корпоративным стилем.

Спереди и сзади заменили бамперы, переработали фары и фонари. Появились новые колесные диски и цвета для кузова. В целом автомобиль теперь похож на электрические модели Kia.

В салоне Kia K8 2024 модельного года тоже произошли изменения. Немного освежили дизайн и оформление передней панели, заменили руль и переключатели, установили крупные мониторы.

Двигатели Kia K8 2024:

бензин 2,5 л (195 л.с.);

бензин 3,5 л (296 л.с.);

газ 3,5 л (237 л.с.);

гибрид 1,6 л (227 л.с.).

Цена Kia K8 2024 – от 27 000 долларов.

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