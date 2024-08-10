«Почему генералы Тертель и Хренин молчат?» 5 Телеграм-канал «Письма к дочери»

10.08.2024, 14:04

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Наносить в телевизоре виртуальный урон хорошо только «условному противнику».

Вчера кое-кто уехал в Оршанский район слушать как в поле растет рапс. Хочу сказать, что это очень правильное и благоразумное решение. Все-таки если ты хочешь послушать как в поле растет рапс, то лучше держаться от Курской области. А то если держаться поближе, то за звуками взрывов можно и не услышать.

Хотя кое-кто очень старается никаких звуков взрывов не услышать. Ты заметила, что прошло уже четыре дня с тех пор как ВСУ перешли в Курской области красную линию бывшей государственной границы РФ, а кое-кто этого даже не заметил. И не он один, что характерно.

Премьер Головченко не предложил жителям Курской области никакой гуманитарной помощи и оздоровления в белорусских санаториях. Минсельхозпрод не сказал, что у него есть лишние комбайны и он может убрать себе брошенный в Курской области урожай, раз он все равно никому не нужен.

Даже Министерство как бы иностранных дел не пожаловалось в ООН и космическое пространство про грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и международного права. Вот пожаловаться в космос на то, что ЕС опять не понимает тонкую душу суверенной демократии у министерства как бы иностранных дел время было.

А разбомбить беспощадными вербальными интервенциями агрессора агрессирующего по территории Союзного государства времени не нашлось.

И я уж молчу про белорусских генералов. Я почему молчу про белорусских генералов? Потому что беларусские генералы молчат. Куда делись все эти победители виртуального НАТО? Почему генерал Тертель не сказал, что предупреждал российских коллег своими оперативными данными?

Где кирпичи, разбитые головами спецназа генерала Карпенкова? Почему генерал Хренин еще не отправил суворовцев защищать Курган славы от нападения невероятного противника?

Нет ответа. Молчат белорусские генералы.

И заметь. Я не говорю про то, чтобы «принимать ответные меры» с «использованием всех сил и средств», как это записано в союзном договоре. Я тебя умоляю, какие там силы и средства?

Я говорю про меры исключительно виртуального свойства. Вот белорусские генералы в частности, и белорусские власти вообще, никогда не раздумывали, чтобы броситься в бой с любым условным противником. И, что характерно, нанести ему несовместимое с виртуальным существованием поражение.

И куда, хочу тебя спросить, делся весь этот боевой задор? Не отвечай, это был риторический вопрос.

Наносить в телевизоре несовместимый виртуальный урон хорошо условному противнику. А с безусловным лучше даже в телевизоре не связываться. Потому что свяжешься один раз в телевизоре, а потом стабильность куда-то нечаянно пропадает.

Поэтому тишина. Молчат ответственные государственные лица. И только один телевизор бормочет, про нанесенные ему сердечные раны. Что кушать, понимаешь, они у себя в телевизоре не могут, так переживают как там у курян. Хотя на всякий случай телевизору лучше бы тоже помолчать. Стабильность – штука хрупкая.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

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