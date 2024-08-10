ISW: РФ готова пожертвовать одним участком фронта ради защиты Курска 10.08.2024, 14:12

2,502

Снятые с него войска могут прибыть в Курскую область лишь через несколько дней.

Пока что российское военное командование полагается на имеющиеся подразделения, развернутые в районе международной границы, и легкодоступные силы в тылу, большинство из которых укомплектованы призывниками и нерегулярными силами, чтобы противостоять вторжению в Курскую область. Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW).

Там отмечается, что сейчас Россия не хочет перебрасывать силы с востока, чтобы не дать Украине сорвать российское наступление на этом участке фронта.

Аналитики подчеркнули, что на момент начала вторжения в Курской области действовали российские призывники, пограничники ФСБ и бойцы чеченских подразделений спецназа «Ахмат», действующих под командованием МО России. Но российское военное командование вскоре перебросило силы из оперативных резервов, дополнительные подразделения, укомплектованные призывниками, спецназовцев, спецназ (ГРУ), Силы специальных операций (ССО), дополнительный чеченский спецназ «Ахмат», действующий в составе МО России, 1-й корпус армии Донецкой народной республики (АК ДНР) и бывших сотрудников группы Вагнера в Курскую область для защиты от дальнейшего наступления и отвоевания территории.

«Возможно, российское военное командование сейчас перебрасывает в Курскую область более опытные и лучше оснащенные передовые части с востока или юга Украины, но для прибытия таких частей в Курскую область, скорее всего, понадобится дополнительное время», - отмечают в ISW.

Аналитики добавили, что один из российских военкоров 9 августа утверждал, что в районе Рыльска действуют части 44-го армейского корпуса Северной группировки войск, что позволяет предположить, что российское военное командование может перебрасывать части, накопленные Северной группировкой войск для наступательной операции на севере Харьковской области.

«Утверждение этого военкора, если оно верно, предполагает, что российское военное командование оценивает операцию в Курске как более значительную. Значительная передислокация элементов Северной группировки войск в Курскую область предполагает, что российское военное командование решило, что срыв наступательной операции на севере Харьковской области является необходимой жертвой для надлежащего реагирования на вторжение, избегая при этом передислокации с более приоритетных участков линии фронта», - добавляют в ISW.

При этом аналитики подчеркивают, что более масштабные передислокации российских войск из прифронтовых районов, вероятно, будут происходить медленнее, и более боеспособные передовые части могут начать прибывать в Курскую область только через несколько дней.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com