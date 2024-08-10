Белорусы Кравец и Трушкина вышли в финал ОИ в гребле на байдарке и каноэ
- 10.08.2024, 14:19
Решающие заезды состоятся сегодня в 14:20 и 14:50 по минскому времени.
Белоруска Юлия Трушкина — в финале Олимпиады в заезде каноэ на 200 метров, сообщает Национальный олимпийский комитет Беларуси.
В полуфинале своего заезда она финишировала второй, пройдя дистанцию за 45:32. Решающий заезд на гребном канале состоится сегодня в 14:50 по минскому времени.
Владислав Кравец вышел в финал в гребле на байдарке на 1000 метров. На канале он показал четвертое время в своем заезде – 3:29.64. Финальный заезд на 1000 метров у мужчин состоится в 14:20.
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. От Беларуси на Олимпиаду поехали 17 спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе.