Стратегическое значение «Курского рейда» Дэниел Фрид, Atlantic Council

10.08.2024, 14:26

Украина может победить, но есть условие.

Украинские войска, обороняющиеся на востоке Украины, совершили дерзкий рейд в Курскую область России, захватив в плен вражеских солдат и уничтожив технику, чем вызвали удивление и дискомфорт Кремля. Какое стратегическое значение это может иметь?

Некоторые рейды не оказывают никакого влияния на ход войны. Летом 1864 года, когда войска Союза осаждали Ричмонд и Питерсберг, генерал Конфедерации Джубал Эрли совершил большой и впечатляющий рейд на север Мэриленда, а затем на юго-восток в округ Колумбия. Войска Эрли остановились всего в пяти милях от Капитолия США. И хотя это было эффектно, не имело никакого значения: Рейд отвлек внимание командования Союза на несколько дней, но не повлиял на исход войны.

Другие рейды действительно имеют стратегическое значение. В 1776 году войска Джорджа Вашингтона были отброшены от Нью-Йорка и вытеснены из Нью-Джерси. Моральный дух был низок, а политическая поддержка борьбы американцев за независимость ослабевала. В декабре того года Вашингтон предпринял рискованный маневр, возглавив крупный рейд через реку Делавэр, застал врасплох вражеские силы и вернулся в Пенсильванию с захваченными пленными и припасами. Рейд оживил моральный дух и поддержку войны, продемонстрировал тактическую хитрость, смелость и упорство Континентальной армии в борьбе с превосходящим противником и стал предвестником окончательной победы.

Пока еще рано говорить с уверенностью, но, по крайней мере, есть основания полагать, что рейд в Курскую область больше напоминает переправу Вашингтона через Делавэр, чем рейд Эрли к Вашингтону, а конкретно — тем, что он имеет стратегическое значение. В войне, в которой прозрачность поля боя якобы является универсальной, украинцы добились неожиданности, продемонстрировав провал разведки и слабость России на ее границе.

Таким образом, нападение перечеркнуло кремлевский нарратив о неизбежной победе России — нарратив, который кремлевская пропаганда использует в Европе и США для продвижения своих аргументов о бесполезности украинского сопротивления и тщетности поддержки Украины. Рейд и вызванная им общественная тревога в России могут заставить Кремль перебросить силы, оттянув их с нынешнего наступления на Донбассе на защиту собственной территории. Безусловно, рейд поднимает моральный дух украинцев.

С политической точки зрения, этот рейд подрывает нынешнее требование России о том, чтобы в качестве предварительного условия для переговоров Украина вывела войска со всей территории четырех украинских областей, которые Россия частично оккупировала, на которые она претендует, но при этом не контролирует полностью. Россияне фактически требовали капитуляции Украины в качестве условия для начала мирных переговоров. Еще до рейда требование к Украине уйти с ее территории, которую Россия пыталась, но не смогла завоевать, казалось высокомерным и чрезмерным. Теперь же это требование выглядит бесполезным перед лицом способности Украины не только ограничивать российские атаки незначительными успехами, но и проводить собственные успешные внезапные атаки, защищая свои земли и захватывая российские.

Преждевременно выносить окончательные суждения о рейде, который еще не завершен. Хотя некоторые военные аналитики предположили, что его целью является захват и удержание российской территории в качестве козыря на возможных переговорах, это кажется натяжкой: все-таки рейды — это одно, а полномасштабное наступление — совсем другое. Как-никак, Вашингтон переправился через Делавэр, чтобы атаковать обнаглевших гессенских наемников. Затем он отступил обратно через Делавэр, чтобы избежать полномасштабного нападения британцев. Но в конце концов Вашингтон, опираясь на помощь Франции, выиграл войну. Нынешний рейд Украины не означает, что она выиграет свою войну за национальное выживание. Но он говорит о том, что Украина может победить, если получит вовремя необходимую помощь от своих друзей.

Дэниел Фрид, Atlantic Council

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