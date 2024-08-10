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«Израильтяне оставляют кабриолеты с открытой крышей и идут на пляж – никто ничего не возьмет»

  • 10.08.2024, 14:41
  • 2,896
«Израильтяне оставляют кабриолеты с открытой крышей и идут на пляж – никто ничего не возьмет»

Белоруска показала свою квартиру и рассказала о жизни в Хайфе.

В рубрике «Моя квартира за границей» белорусы из разных стран показывают, в каких квартирах живут. На этот раз CityDog.io заглянул в гости к белорусской семье, которая переехала в Хайфу.

«Жили и в центре, и у моря, но на горе лучше»

У мужа Анастасии еврейские корни. Пара решила воспользоваться этим и почти три года назад переехала в Израиль – «страну с хорошим климатом, солнцем и морем». За это время семья успела пожить и у самого моря, и в центре города, а с января этого года переехала в квартиру среди леса на горе.

– Наша первая квартира была всего в двух минутах от пляжа, но там был старый дом и куча проблем, с этим связанных: канализация, трубы, электричество, а еще плесень, сырость и ржавчина, – рассказывает Анастасия. – Вторая квартира была довольно удобной по расположению – на самой оживленной улице. Все рядом, везде можно дойти пешком или доехать на самокате либо скейте. Но от той квартиры тоже отказались и переехали в эту – на горе.

Анастасия рассказывает, что на горе комфортнее из-за климата. Например, если у пляжа 30 градусов, а на горе 27, то разница очень ощутима. Не нужно постоянно жить с закрытыми окнами и работающим кондиционером.

– Здесь прохладно, приятный ветерок, меньше движения и машин, тишина, зеленые попугайчики летают – в общем, своя атмосфера. Можно сказать, более пенсионерские условия, но нам с собаками хорошо.

Квартира – 1200$, коммуналка – около 300$

– Квартира у нас арендная. До покупки далеко. Да и в целом мы еще не определились, хотим ли оставаться жить в Хайфе. Возможно, захочется переехать в другой город, или в пустыню, или ближе к Египту, или в центр, в Тель-Авив.

В переводе из шекелей в доллары пара платит 1200$ за аренду квартиры и около 300$ за коммуналку. Внутри все осталось от прежних жильцов: и мебель, и техника (вплоть до барбекю), и даже искусственная трава на балконе. При заселении пара только купила большой телевизор, повесила свои шторы, расставила растения – и впустила собак.

Помимо самой квартиры в распоряжении квартирантов также парковочное место на подземном паркинге, а на отдельном этаже – что-то вроде подвала или кладовой.

«В Израиле безопасно, двери никто не закрывает»

Из-за особенностей расположения на склоне горы в квартире с одной стороны дома есть балкон на уровне третьего этажа, а с другой стороны – выход в собственный внутренний дворик на уровне земли.

– Весь этот прилегающий внутренний дворик на 120 метров относится только к нашей квартире, у соседей выхода на него нет. С улицы попасть внутрь тоже нельзя из-за двухметровых заборов, поэтому чувствуем себя здесь безопасно. Тем более что и в квартире у нас своя охрана – шпиц и французский бульдог, – улыбается Анастасия. – Из дверей мы закрываем только входную. А та, что ведет во дворик, всегда открыта, чтобы собачки могли выходить, когда захотят. У них там бассейн, так что они могут пойти покупаться, потом вернуться, пойти обратно полежать под деревом, зайти попить – в общем, сновать туда-сюда, даже когда нас нет дома.

Анастасия добавляет, что в этой местности все люди обеспеченные, поэтому вряд ли кто-то захочет что-то украсть с балкона или из квартиры. Люди друг другу доверяют: дома закрывают только снаружи, а внутри подъезда, как правило, двери не заперты. Если уходят, спокойно могут оставить ключи под ковриком.

– Так же здесь и с машинами: израильтяне могут оставлять кабриолеты с открытой крышей и идти на пляж, оставлять байки с ключами в зажигании и сидеть в кафе – никто ничего не возьмет. То ли такой менталитет, то ли просто мне везет.

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