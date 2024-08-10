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Плехово и Мартыновка в Курской области перешли под контроль ВСУ

  • 10.08.2024, 14:48
  • 4,752
Плехово и Мартыновка в Курской области перешли под контроль ВСУ

Силы обороны Украины продвинулись на юге и севере от Суджи.

Силы обороны Украины, предварительно, взяли под свой контроль села Плехово и Мартыновку в Курской области.

Об этом утром 10 августа написал ряд российских Z-каналов, передает Диалог.UA.

«По состоянию на 07:25 проходит информация, что в населенном пункте Плехово зашли ВСУ», — пишут россияне. Также они сообщили о взятии украинцами примерно в то же время села Мартыновка.

Первый населенный пункт находится на юге от Суджи, которую, предварительно, полностью контролируют украинские силы.

Второе село — Мартыновка — расположено на севере от города.

СМИ утверждают, что очень активные бои идут в районе города Суджа, ВСУ применяют артиллерию и дроны FPV.

Отмечается, что занятие Плехово открывает ВСУ дорогу на юг Курской области. А Мартыновка расположена на трассе, которая ведет к Курску, а также к Курской АЭС в городе Курчатове.

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