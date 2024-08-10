Плехово и Мартыновка в Курской области перешли под контроль ВСУ 10.08.2024, 14:48

4,752

Силы обороны Украины продвинулись на юге и севере от Суджи.

Силы обороны Украины, предварительно, взяли под свой контроль села Плехово и Мартыновку в Курской области.

Об этом утром 10 августа написал ряд российских Z-каналов, передает Диалог.UA.

«По состоянию на 07:25 проходит информация, что в населенном пункте Плехово зашли ВСУ», — пишут россияне. Также они сообщили о взятии украинцами примерно в то же время села Мартыновка.

Первый населенный пункт находится на юге от Суджи, которую, предварительно, полностью контролируют украинские силы.

Второе село — Мартыновка — расположено на севере от города.

СМИ утверждают, что очень активные бои идут в районе города Суджа, ВСУ применяют артиллерию и дроны FPV.

Отмечается, что занятие Плехово открывает ВСУ дорогу на юг Курской области. А Мартыновка расположена на трассе, которая ведет к Курску, а также к Курской АЭС в городе Курчатове.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com