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Лукашенко направил «Полонезы» и «Искандеры» к границе с Украиной

23
  • 10.08.2024, 15:11
  • 8,690
Лукашенко направил «Полонезы» и «Искандеры» к границе с Украиной

Наращивается военная группировка на Гомельском и Мозырском направлениях.

Диктатор Лукашенко «отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях», заявил министр обороны Виктор Хренин на брифинге 10 августа.

«Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер», получили задачи на совершение маршей в назначенные районы», — цитирует чиновника пресс-служба Минобороны.

По его словам, накануне дежурные силы ПВО обнаружили «неопознанные воздушные объекты, следовавшие с территории Украины в направлении Республики Беларусь».

«В целях своевременного пресечения возможного нарушения государственной границы в воздушном пространстве Республики Беларусь в установленные сроки были приведены в готовность № 1 назначенные силы и средства. После пересечения госграницы воздушные цели были классифицированы как беспилотные летательные аппараты и отдана команда на их уничтожение», — заявил Хренин.

Ранее Лукашенко заявил, что в 18:10 9 августа «силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность», поскольку Вооруженные силы Украины якобы «нарушили всякие договоренности, всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство» Беларуси.

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