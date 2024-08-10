«Будет только хуже, дедушка устал» 4 10.08.2024, 15:19

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Российским пропагандистам не понравилась идея Путина.

Российские ультрапатриоты разочарованы «беззубой» реакцией Кремля на наступление украинских сил в Курской области.

Они возмущены из-за того, что власти РФ вместо официального объявления войны ввели на Курщине, Брянщине и Белгородчине режим контртеррористической операции (КТО).

Особенно сильно возмущается российский военный и Z-блогер Егор Гузенко (Тринадцатый), передает Диалог.UA.

Оккупант резко раскритиковал российские власти и лично диктатора РФ Владимира Путина за КТО.

«На третий год войны мы все продолжаем применять трехбуквенные наименования тому, что называется одним словом - война. Правда кое-кто боится это признать… Сумрачные «гении», вы придумали ввести этот режим лишь для того, чтобы показать вид активной и бурной деятельности, который на деле равен нулю. Войну войной смелости не хватает назвать… Видно, что дедушки устали: что Григорьевич (диктатор Беларуси Лукашенко — ред.), что Владимирович (Путин — ред.). Все боятся «западных партнеров» обидеть. (Бьют — ред.) беспилотниками (украинцы — ред.), заходят, куда хотят, творят, что хотят! (...) Плевать. А мы совещания проводим и готовности объявляем», — жаловался Тринадцатый.

Еще один российский Z-канал «ВДВ за честность и справедливость», связанный с военными РФ, высказал уверенность, что введение КТО только ухудшит положение в Курской области.

«Сначала было «СВО», сейчас уже объявили КТО… На «СВО» старшие военные, а на КТО старшие ФСБешники. За уничтожение противника на «СВО» отвечает МО (Минобороны — ред.) и ГШ (Генштаб — ред.), за уничтожение противника на КТО отвечает ФСБ. Это две совершенно разные операции. Два совершенно разных комплекта войск. Как будет проводиться взаимодействие между этими операциями? Кто будет координировать действия этих двух операций? Штаб ОГВ в Ростове или Национальный антитеррористический комитет? Как это все вместе будет работать, как будет работать общая система управления этими двумя операциями?

Ответ: да никак. И сейчас начнется еще больший бардак и разлад в армии. Начнется «перетягивание» войск между операциями, начнется выяснение, кто старший. В общем, ничего хорошего нам от этого не ждать… Будет только хуже», — написали военные РФ.

Они высказали уверенность, что войну с Украиной скоро начнут сворачивать, так как «людей не хватает, боевая техника становится дефицитом».

«Довоевались… «Спасибо» ГлавДедам и их ставленникам», — написал Z-канал.

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