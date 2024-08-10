Данные белорусского режиссера Андрея Гнета удалили из системы Интерпола 10.08.2024, 15:27

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Ни одна страна больше не сможет его задержать по запросу Минска.

Интерпол своим решением от 5 августа 2024 года удовлетворил по запросу адвоката Вадима Дроздова и удалил из своей информационной системы данные белоруса Андрея Гнета, сообщил «Радыё Свабода» адвокат Андрея Гнета Вадим Дроздов.

«Это значит, что ни одна страна больше не сможет его задержать по запросу Беларуси», — объяснил Вадим Дроздов.

Как рассказал адвокат Гнета, он направил запрос в Интерпол о том, что экстрадиция противоречит Конституции Интерпола 3 ноября 2023 года, практически сразу после задержания белорусского режиссера.

«Чуть позже мы дополнили наши аргументы и в феврале нас проинформировали, что сведения об Андрее гнете заблокировали в системе до принятия окончательного решения. Обычно такое решение принимается в течение 9 месяцев, но уже 5 августа Генеральный секретариат решил удовлетворить запрос», - добавил Вадим Дроздов.

Ранее, по словам юриста, была получена беспрецедентная реакция Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на заключение Андрея Гнета в Сербии.

Андрей Гнет — белорусский журналист, режиссер, соучредитель «Свободного объединения спортсменов SOS BY», признанного в Беларуси «экстремистским формированием». Гнета задержали в октябре 2023 года в Сербии по запросу белорусских властей, которые объявили его в розыск через Интерпол в связи с делом о налогах. Защита настаивает, что преследование политически мотивировано, а на родине его могут ожидать пытки.

В декабре 2023 года суд первой инстанции одобрил депортацию Гнета в Беларусь, но в марте 2024 года Высший суд (апелляционный) отменил решение и отправил дело на пересмотр.

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