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Генерал-лейтенант ВСУ: 2025-й год просматривается оптимистично

  • 10.08.2024, 15:35
  • 1,822
Генерал-лейтенант ВСУ: 2025-й год просматривается оптимистично

Успех украинских защитников зависит от решения двух основных вопросов.

Успех украинских защитников на наиболее горячих участках фронта зависит от решения двух основных вопросов: поставка современного вооружения, а также наличие необходимого количества подготовленного личного состава. Об этом сегодня, 10 августа, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Первое — поставки вооружения, техники и боеприпасов от союзников и от наших предприятий оборонно-промышленного комплекса. Важно, насколько быстры будут поставки, насколько широким будет спектр вооружения, особенно с большой долей современных средств. Инновационные средства очень важны, потому что ресурсно (количественно) бороться с большим ресурсом Российской Федерации очень сложно. Они нас превосходят по основным видам вооружения и по личному составу. Поэтому для нас выход — в инновационном вооружении и высоком уровне подготовки наших сил. Для этого надо призвать [военнослужащих] и подготовить их», — пояснил Романенко.

Благодаря решению этих вопросов можно выйти на сроки выполнения поставленных задач, добавил он.

«Если по этим двум направлениям будет все решено, то к осени можно стабилизировать ситуацию, а к концу года говорить о деоккупационных действиях. Тогда и 2025 год просматривается оптимистично. Я не говорю об окончании войны, а говорю о приостановке ведения боевых действий», — подчеркнул эксперт.

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