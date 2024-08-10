«Машин уйма»: люди массово бегут из Донецкой области 3 10.08.2024, 15:57

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Пророссийские жители временно оккупированных территорий запаниковали.

10 августа на границе Донецкой и Ростовской области в контрольно-пропускном пункте «Матвеев Курган» зафиксировано большое скопление людей.

Как сообщают местные паблики, это очередь на выезд из Донецкой области.

Телеграм-канал «Типичный Донецк» опубликовал видео, на котором видна изрядная вереница людей, а рядом пробка.

«Машин уйма... Да, да, сумку в машину люди и всё...» — жалуется одна из женщин на русском языке.

Вполне вероятно, что ажиотаж на КПП связан с успехами украинской армии в Курской области. Похоже, что пророссийские жители временно оккупированных территорий запаниковали, что россияне перебросят свои силы на Курщину, а Донбасс оставят украинцам.

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