закрыть
10 августа 2024, суббота, 16:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Машин уйма»: люди массово бегут из Донецкой области

3
  • 10.08.2024, 15:57
  • 3,030
«Машин уйма»: люди массово бегут из Донецкой области

Пророссийские жители временно оккупированных территорий запаниковали.

10 августа на границе Донецкой и Ростовской области в контрольно-пропускном пункте «Матвеев Курган» зафиксировано большое скопление людей.

Как сообщают местные паблики, это очередь на выезд из Донецкой области.

Телеграм-канал «Типичный Донецк» опубликовал видео, на котором видна изрядная вереница людей, а рядом пробка.

«Машин уйма... Да, да, сумку в машину люди и всё...» — жалуется одна из женщин на русском языке.

Вполне вероятно, что ажиотаж на КПП связан с успехами украинской армии в Курской области. Похоже, что пророссийские жители временно оккупированных территорий запаниковали, что россияне перебросят свои силы на Курщину, а Донбасс оставят украинцам.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников
Особый режим для особого политзека
Особый режим для особого политзека Ирина Халип
Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин