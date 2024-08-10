«Машин уйма»: люди массово бегут из Донецкой области

«Машин уйма»: люди массово бегут из Донецкой области3
- 10.08.2024, 15:57
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Пророссийские жители временно оккупированных территорий запаниковали.
10 августа на границе Донецкой и Ростовской области в контрольно-пропускном пункте «Матвеев Курган» зафиксировано большое скопление людей.
Как сообщают местные паблики, это очередь на выезд из Донецкой области.
Телеграм-канал «Типичный Донецк» опубликовал видео, на котором видна изрядная вереница людей, а рядом пробка.
«Машин уйма... Да, да, сумку в машину люди и всё...» — жалуется одна из женщин на русском языке.
Вполне вероятно, что ажиотаж на КПП связан с успехами украинской армии в Курской области. Похоже, что пророссийские жители временно оккупированных территорий запаниковали, что россияне перебросят свои силы на Курщину, а Донбасс оставят украинцам.