Недалеко от Минска продается участок на 25 соток у реки 10.08.2024, 16:09

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Цена — меньше тысячи долларов.

В 60 км от Минска на торги за долги собственника выставили неплохой участок у реки. Начальная цена — меньше тысячи долларов. Это следует из данных площадки «БелЮрОбеспечение», пишет realt.by.

Участок находится в деревне Горелец за Марьиной Горкой. До него удобно добираться по трассе на Бобруйск.

Площадь участка — 25 соток. За ним — река Птичь. Назначение участка — для строительства дома.

Начальная цена — 2725 рублей. Это около 870 долларов. Торги пройдут 20 августа.

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