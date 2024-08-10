Российский офицер помог ВСУ

Российский офицер помог ВСУ4
- Телеграм-канал «День опричника»
- 10.08.2024, 16:17
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Шел третий год командирского идиотизма.
Подтверждается информация о ночном ударе ракет РСЗО HIMARS по колонне российских военнослужащих в 40 км от границы и 8 км от Рыльска. Какой-то офицер-отличник после учебки с книжками прошлого века аккуратно выстроил технику в один рядок, чтобы ВСУ не тратили много снарядов.
В итоге сгорели более 10 грузовиков с военными внутри. В z-каналах призывают расстреливать командиров за приказы о движении в колонне в зоне действия РСЗО.
Близкий к «ЧВК Вагнера» канал «Тринадцатый» считает, что «на третий год войны уже обезьяну можно было бы научить, но не какого-нибудь МО-шного штабного генерала».
Телеграм-канал «День опричника»