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Российский офицер помог ВСУ

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 10.08.2024, 16:17
  • 10,930
Российский офицер помог ВСУ

Шел третий год командирского идиотизма.

Подтверждается информация о ночном ударе ракет РСЗО HIMARS по колонне российских военнослужащих в 40 км от границы и 8 км от Рыльска. Какой-то офицер-отличник после учебки с книжками прошлого века аккуратно выстроил технику в один рядок, чтобы ВСУ не тратили много снарядов.

В итоге сгорели более 10 грузовиков с военными внутри. В z-каналах призывают расстреливать командиров за приказы о движении в колонне в зоне действия РСЗО.

Близкий к «ЧВК Вагнера» канал «Тринадцатый» считает, что «на третий год войны уже обезьяну можно было бы научить, но не какого-нибудь МО-шного штабного генерала».

Телеграм-канал «День опричника»

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