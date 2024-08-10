ГУР и ВМСУ ударили по газовой вышке в Черном море

ГУР и ВМСУ ударили по газовой вышке в Черном море1
- 10.08.2024, 16:30
- 4,846
Россияне использовали ее не по назначению.
Военно-морские силы ВСУ вместе с Главным управлением разведки Минобороны атаковали одну из газовых вышек в акватории Черного моря, где находились россияне, пишет zn.ua. Это подтвердил представитель ВМСУ Дмитрий Плетенчук после того, как подобную информацию опубликовал ряд Telegram-каналов вместе с видео-подтверждением.
«Один из тех случаев, когда подобное попадает в сеть. Да, это ВМС ВС Украины в партнерстве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Да, оккупанты использовали эту локацию для GPS-спуфинга с целью сделать опасным гражданское судоходство. Допустить этого мы не можем», – написал Плетенчук в Facebook.
По его словам, за половину суток до удара россияне забросили на платформу оборудование и военный персонал. Гражданских на момент удара там не было.
«Штатный функционал платформа не выполняла. Береговые ракетно-артиллерийские войска ВМС ВС Украины – это максимально серьезные чуваки», – добавил Плетенчук.
Ранее активист и волонтер Сергей Стерненко писал, что на платформе россияне разместили техническое разведывательное оборудование и держали до 40 человек личного состава.