«Это уже что-то из области фантастики» 11 10.08.2024, 16:36

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В райцентрах устроили «охоту» на врачей.

Пока в Сенненской центральной больнице устроили «охоту» на медицинский персонал, проверяют телефоны, в нашем районе нет специалистов, которые могли бы не только сделать УЗИ, но и расшифровать его. Видимо, «охоту» у нас устроили еще раньше, пишет читательница сайта Charter97.org Евгения.

Прихожу в поликлинику с надеждой записаться на УЗИ. Сама для себя решила, что, чтобы не ждать месяцами, запишусь на платные услуги, и уже через несколько дней пройду обследование и получу заключение от врачей.

Подхожу и уверенно говорю, что хочу записаться на платное обследование. Каково же было мое удивление от ответа: нет врачей. Спрашиваю: «Что, все в отпусках?» А в ответ: «Все уволились». Так как же так получилось? Не выдержали условий работы, мизерной зарплаты, идеологического давления…

Конечно, большого ума, чтобы установить оборудование, не нужно. Главное — иметь совесть, и не построить на деньги, выделенные на оборудование, себе особняк. А вот найти врача — это уже в нашем районе что-то из области фантастики. Так кто же будет лечить нас, простых людей?

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