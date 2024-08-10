Лукашенко крепко досталось 5 Алексей Копытько

10.08.2024, 16:57

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Такими темпами может начать рассказы про свою украинскую фамилию.

Поскольку ситуация прояснилась, Лукашенко вернулся в эфир и мощно держит совместную оборону с РФ.

Сегодня он заявил о якобы перехвате части БПЛА, якобы летевших с территории Украины. Более того, подчеркнул, что ни одна провокация не останется без ответа! После чего мелкий военный преступник Хренин, занимающий пост министра обороны РБ, доложил об усилении группировок на Мозырском и Гомельском направлениях.

Заодно Грыгоровыч подсветил, что некие войска продвинулись вглубь территории РФ на 30-35 км. Надо полагать, те, которые были уже многократно остановлены.

Активизация Лукашенко связана с тем, что в предыдущие дни ему крепко досталось от российских собратьев за вероломство. Мол, ослабил угрозу территории Украины и позволил высвободить ресурсы. Поскольку в Москве сейчас активно назначают виновника происходящего, Лукашенко не собирается участвовать в кастинге козлов отпущения с тик-ток войсками и российскими генералами.

Однако он продолжает изо всех сил петлять, чтобы исключить прямое участие в боевых действиях. Ибо если бы неизвестные войска пошли не в сторону Суджи, а в сторону Минска, Лукашенко бы уже три рассказывал, что у него украинская фамилия. Поэтому стоит ожидать повышения градуса риторики о роли Беларуси в защите воздушного пространства РФ.

Алексей Копытько, Telegram

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