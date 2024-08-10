«Почти русский»: реклама курсов белорусского языка возмутила гродненцев 10.08.2024, 17:18

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Подробности.

Школа «Территория успеха» в Гродно предложила курсы белорусской языка. Его позиционируют как «почти русский язык, где пишут, как слышат, и не получают за это двойки». Это возмутило гродненцев, о чем они написали в соцсетях. Редакция Hrodna.life попросила преподавательницу белорусского и русского языка в одном из европейских университетов прокомментировать объявление. Оно, кстати, написано по-русски.

— Увидите, как выглядит почти русский язык, где пишут, как слышат, и не получают за это двойки. <…> Белорусская орфография, например, строго фонетическая, то есть произношение слов определяет их написание. Это свойство отличает белорусский от двух своих родственников. Также в белорусском много слов, которые были заимствованы из польского, — пишут на сайте.

Также там отмечают, что белорусский язык — это «Песняры», «Сябры», «Верасы», Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович. А три языка — белорусский, русский, украинский — очень похожи.

«Территория успеха» называет себя «современным образовательным пространством». Здесь дают уроки по школьным предметам, готовят к экзаменам и ЦТ. Есть также развивающие занятия и «послеурочка».

— Можна меркаваць, што такая пастаноўка пытання — «Увидите, как выглядит почти русский язык, где пишут, как слышат, и не получают за это двойки» — не надта ўдалы жарт. Сур’ёзна да гэтага ставіцца і даваць нейкія навуковыя каментары не мае сэнсу, — рассказала преподавательница.

Она уточняет, что это может быть неуместной попыткой рекламного воздействия на аудиторию. Такое позиционирование не делает язык проще и беднее, считает она.

— Калі ацэньваць тэкст з пункту гледжання камунікатыўнага падыходу, дык абсалютна незразумела, на якую мэтавую аўдыторыю — узрост, сацыяльнае паходжанне, краіна паходжання і т.д. — ён разлічаны.

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