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В Курской области сожгли очередную колонну армии РФ

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  • 10.08.2024, 17:33
  • 5,392
В Курской области сожгли очередную колонну армии РФ

Еще одно подкрепление не доехало.

Очередная колонна армии РФ, которая направлялась на подкрепление в зону боевых действий в Курской области, где украинские войска продолжают продвигаться, не доехала до места назначения. Она была атакована на Курской трассе, пишет obozrevatel.com.

В настоящее время в Сети активно распространяют видео этого события. Вероятно, это колонна чеченского спецподразделения «Ахмат». Видео движения их военной техники незадолго до этого опубликовали в российских пабликах.

На следующем видео видно, что были поражены по меньшей мере два военных автомобиля. Детали о количестве жертв и точном количестве уничтоженной техники пока неизвестны.

Напомним, ранее военная колонна россиян была сожжена в ночь на 9 августа в населенном пункте Октябрьское, что под Рыльском (Курская область, РФ). Предположительно, удары наносились реактивными системами залпового огня HIMARS.

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