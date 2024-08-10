«Подарили $60 водителю черного Mercedes, а в Польшу так и не попали» 1 10.08.2024, 17:42

Как белорус пытался пересечь границу с ЕС.

О том, что есть в соцсетях группы, в которых просят и предлагают услуги перевозки через границу, известно давно, из-за ажиотажного спроса они сейчас весьма востребованы, правда, не всегда заканчиваются удачно, рассказывает журналист abw.by Анатолий Тихон.

На одном из каналов по обсуждению приграничных вопросов сегодня прозвучал «крик души» от обманутого клиента одного из нелегальных перевозчиков. Парень попытался переправить через границу своих родителей, но они так и не доехали до Бяла-Подляски, как обещал вышедший на контакт автовладелец на «брестской регистрации».

«Нашел в группе «Варшавка» Ивана, который предложил два места до Бялой за «договоримся». Ехали мои родители и еще женщина с ребенком 7 лет. Так как я сам крайне редко пересекаю границу, уточнил у данного товарища, можно ли везти коробку зефира, конфеты в коробке и печенье. Получил ответ, что «как на кого нарвешься» и «возможно, не стоит».

Оплату за проезд озвучил на мосту – по $15 с каждого, в том числе с ребенка. В это же время позвонили родители и сказали, что подвезут только до «Бедронки» в Тересполе.

При прохождении таможенного контроля авто отправили на бокс. При досмотре у этого водителя в сумке обнаруживают новую косметику, явно коммерческую партию. Таможне он смело заявил, что это на всех и не превышает на каждого €300, мол, все в порядке. Исходя из дальнейших действий и высказываний данного персонажа, было очевидно, что ему известно о запрете ввоза в ЕС такого количества косметики. Конечно же, всех отправили обратно, не дали подсесть уже ни в автобусы, ни в другие авто. В итоге человек даже не извинился, не вернул деньги», – написал представитель потерпевшей стороны.

Возможно, кого-то эта ситуация заставит задуматься о безопасности пересечения границы таким вот образом, с незнакомыми людьми, может оказаться сценарий и того хуже. Причем схема действует в обе стороны: водители, берущие незнакомых попутчиков по доброте душевной, тоже рискуют.

С другой стороны, на границе сегодня спокойно себе процветает нелегальное предпринимательство. Судите сами: место в очереди – от $30, подсадка в авто – от $10–15, просто покараулить машину – $3 и т.д.

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