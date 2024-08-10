Портников рассказал, от каких областей и почему готов отказаться Путин 4 10.08.2024, 17:58

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Виталий Портников

Кремль пришел к неутешительному для себя результату.

Курская, Брянская и Белгородская области на время выпадают из-под контроля Кремля, поскольку там на период контртеррористической операции главным становятся российские силовые структуры. Три региона РФ окажутся отделенными от остальной территории страны границей, которую нужно будет пересекать предъявляя документы, а те, кто останется там жить, рискуют оказаться в полном вакууме, созданном сотрудниками ФСБ.

Об этом Виталий Портников рассказал в своем очередном видео на канале YouTube, пишет dialog.ua.

Публицист описал, что ожидает россиян, которые останутся на территории, где объявлена контртеррористическая операция в РФ: «В первую очередь удастся ограничить утечку любой информации, потому что в такой ситуации жители того или иного региона, который находится в зоне контртеррористической операции, не имеют возможности общаться даже между собой, а не то чтобы с жителями других регионов. Также ФСБ получит возможность без каких-либо препятствий и хотя бы формальных правовых решений осуществлять прослушивание телефонной связи, отслеживать трафик, задерживать людей в любой удобный для российских чекистов момент, то есть там начинается полное бесправие».

После этого Виталий Портников подытожил вышесказанное: «Россияне будут получать только контролируемую информацию от российских чекистов. В этом и заключается по большому счету смысл создания «санитарной зоны» в трех приграничных областях Российской Федерации, которую создал Путин после рейда на территорию Курской области. Это показатель того, что российское приграничье становится опасным для самой РФ и что надо будет думать о «санитарных зонах» не на территории Украины, а на территории самой России. Через два с половиной года большой войны Кремль пришел именно к такому неутешительному для себя результату».

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