Россияне устроили засаду на ВСУ, но что-то пошло не так

Россияне устроили засаду на ВСУ, но что-то пошло не так5
- 10.08.2024, 18:11
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Украинские военные перехитрили оккупантов.
Российские военные пытались устроить засаду на ВСУ, но защитники Украины перехитрили оккупантов.
Вражеская техника была уничтожена противотанковым комплексом малой дальности NLAW.
Об этом сообщил украинский боец Станислав Бунятов с позывным «Османом» в своем телеграм-канале «Говорять снайпер».
«Парни сделали крутую засаду на засаду пи*ров и раз*али их танки и технику из NLAW. Украинцы воевать могут», - написал он.
Позже «Осман» опубликовал видео с уничтоженной техникой.