закрыть
10 августа 2024, суббота, 19:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Филиппины заявили об очередной провокации со стороны Китая

1
  • 10.08.2024, 18:30
  • 1,158
Филиппины заявили об очередной провокации со стороны Китая

Инцидент произошел в спорных водах.

Филиппины заявили, что китайские Военно-воздушные силы совершили «опасные и провокационные действия» над Южно-Китайским морем в начале этой недели. Это может поставить под угрозу усилия, направленные на ослабление напряженности в «морском конфликте» между двумя сторонами, сообщает Bloomberg (перевод — zn.ua).

Два самолета Народно-освободительной армии Китая сбросили сигнальные ракеты и совершили опасные маневры, когда патруль ВВС Филиппин находился над отмелью Скарборо 8 августа, заявил в субботу, 10 августа, командующий Военно-воздушными силами Филиппин Ромео Браунер.

Никто из филиппинского экипажа не пострадал в результате инцидента. Однако Манила заявила, что действия Китая представляли угрозу для самолета ВВС Филиппин и его экипажа, а также противоречили международному праву и правилам, регулирующим безопасность авиации.

Этот инцидент стал очередным проявлением напряженности в отношениях между Манилой и Пекином, корабли которых часто сталкиваются в спорных водах Южно-Китайского моря. Китай претендует на почти все Южно-Китайское море, что противоречит позициям некоторых соседних стран. Пекин и Манила годами находятся в территориальном споре в богатых ресурсами водах.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников
Особый режим для особого политзека
Особый режим для особого политзека Ирина Халип
Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин