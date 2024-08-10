Филиппины заявили об очередной провокации со стороны Китая 1 10.08.2024, 18:30

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Инцидент произошел в спорных водах.

Филиппины заявили, что китайские Военно-воздушные силы совершили «опасные и провокационные действия» над Южно-Китайским морем в начале этой недели. Это может поставить под угрозу усилия, направленные на ослабление напряженности в «морском конфликте» между двумя сторонами, сообщает Bloomberg (перевод — zn.ua).

Два самолета Народно-освободительной армии Китая сбросили сигнальные ракеты и совершили опасные маневры, когда патруль ВВС Филиппин находился над отмелью Скарборо 8 августа, заявил в субботу, 10 августа, командующий Военно-воздушными силами Филиппин Ромео Браунер.

Никто из филиппинского экипажа не пострадал в результате инцидента. Однако Манила заявила, что действия Китая представляли угрозу для самолета ВВС Филиппин и его экипажа, а также противоречили международному праву и правилам, регулирующим безопасность авиации.

Этот инцидент стал очередным проявлением напряженности в отношениях между Манилой и Пекином, корабли которых часто сталкиваются в спорных водах Южно-Китайского моря. Китай претендует на почти все Южно-Китайское море, что противоречит позициям некоторых соседних стран. Пекин и Манила годами находятся в территориальном споре в богатых ресурсами водах.

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