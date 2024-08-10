Можно ли пробовать продукты в белорусском магазине до их покупки? 3 10.08.2024, 18:41

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Разъяснение адвоката.

Когда покупатель получает право распоряжаться товаром из магазина, разъяснила адвокат Мария Загудаева.

Специалист отметила, что этот вопрос можно объяснить статьей 210 Гражданского кодекса Беларуси, сообщает Белорусская республиканская коллегия адвокатов. В ней прописано, что только собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

В ситуации с приобретением товаров в магазине право собственности на них переходит по договору розничной купли-продажи.

«В данном случае договор считается заключенным, когда покупатель оплатил товар и получил соответствующий документ – квитанцию или чек. …Соответственно, до оплаты право собственности вам не принадлежит», – объяснила адвокат.

Получается, открывать напитки и пробовать продукты до того, как купишь их на кассе, – противозаконно.

Что грозит за такое нарушение

Если все-таки покупатель не удержался, его могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности.

«Административная ответственность наступает, если стоимость продукта составляет не более 10 базовых величин», – рассказала адвокат.

А если цена выше, то речь, возможно, пойдет уже об «уголовке».

Одно из наказаний – штраф, его размер зависит от стоимости товара.

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