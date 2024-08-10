закрыть
10 августа 2024, суббота, 19:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Z-лагере начался жабогадюкинг

4
  • Телеграм-канал «Соловьиный помет»
  • 10.08.2024, 18:46
  • 7,360
В Z-лагере начался жабогадюкинг

Российская армия стала посмешищем.

Ничего особенного, просто в Z-лагере начался жабогадюкинг: пока Минобороны отчитывается, что колоннами перебрасывает войска в Курскую область, Z-блогер Юрий Подоляка недоумевает, что за дебилы выкладывают такие видео.

Как бы им так сказать, что «враг» над ними ржал с самого начала…

Телеграм-канал «Соловьиный помет»

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников
Особый режим для особого политзека
Особый режим для особого политзека Ирина Халип
Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин