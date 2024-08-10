В Z-лагере начался жабогадюкинг 4 Телеграм-канал «Соловьиный помет»

10.08.2024, 18:46

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Российская армия стала посмешищем.

Ничего особенного, просто в Z-лагере начался жабогадюкинг: пока Минобороны отчитывается, что колоннами перебрасывает войска в Курскую область, Z-блогер Юрий Подоляка недоумевает, что за дебилы выкладывают такие видео.

Как бы им так сказать, что «враг» над ними ржал с самого начала…

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