В Витебском районе выставили на продажу усадьбу, которой почти 200 лет

В Витебском районе выставили на продажу усадьбу, которой почти 200 лет1
- 10.08.2024, 18:54
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В 1909 году здесь поставили одну из самых первых белорусских пьес.
Комитет «Витебскоблимущество» объявил о продаже усадьбы исторического имения «Малые Дольцы» в Ушачском районе. Здание примечательно тем, что в 1909 году здесь поставили одну из самых первых белорусских пьес. Теперь хозяином поместья с почти 200-летней историей может стать любой желающий, нужно лишь подать заявку на аукцион, пишет telegraf.news.
В 1909 году в имении «Малые Дольцы» поставили пьесу «Михалка», в создании которой приняли участие известный культурный и политический деятель Вацлав Ивановский, а также дети владельцев — Анна и Эдвард Сущинские. Теперь же дом, построенный в 1848 году, ищет нового хозяина. По информации комитета «Витебскоблимущество», аукцион состоится совсем скоро, 20 августа. Стартовая цена составляет всего одну базовую — 40 белорусских рублей.
К слову, до 2013 года местное сельхозпредприятие использовало здание в качестве административной конторы, а спустя 7 лет ему присвоили статус историко-культурной ценности Беларуси. На данный момент объект законсервирован. Для тех, кто хочет приобрести усадьбу, обязательным условием является проведение ремонта в течение пяти лет.
По данным «Витебскоблимущества», оценочная стоимость здания составляет 115 тысяч белорусских рублей.