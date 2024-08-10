Аналитик Кремля неожиданно обвинил Путина в прорыве ВСУ 2 10.08.2024, 19:01

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Одна из целей операции в Курской области уже достигнута.

Провал обороны армии РФ в Курской области является виной Владимира Путина, уверенность в этом неожиданно выразил кремлевский аналитик Сергей Марков.

Аналитика процитировали в The Washington Post.

Марков назвал наступление ВСУ на Курскую область ударом, напомнив, что военкоры неоднократно говорили о поступающей от разведки информации еще более двух недель назад, но руководство Минобороны РФ так и не предприняло никаких контрмер.

«Это провал системы разведки, и поскольку за это отвечает Путин, то ясно, что это удар по Путину», - подчеркнул Марков.

В The Washington Post добавили, что подобных прорывов границы в России не было со времен акции Пригожина в июне 2023 года. В РФ уже признали, что армия показала свою неэффективность в Курской области, данное мнение высказал Андрей Гурулев. Экс-заместитель командующего Южным военным округом предупредил, что ВСУ окопаются в Курской области и попытки их выбить затянутся на долгое время.

В WP выразили уверенность в том, что цель ВСУ – заставить российское командование перебросить подразделения с других участков фронта. Вторая цель – поднять боевой дух всех украинских войск и показать неэффективность Путина и армии РФ, и она уже достигнута.

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