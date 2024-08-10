Чего белорусам ждать от погоды на следующей неделе

Чего белорусам ждать от погоды на следующей неделе1
- 10.08.2024, 19:11
Стоит приготовиться и к жаре, и к прохладным дождям.
На следующей неделе, с 12 по 18 августа, белорусов ждут перепады атмосферного давления и температуры воздуха.
Стоит приготовиться и к жаре, и к прохладным дождям. Об этом предупредил синоптик Дмитрий Рябов.
Утренние туманы не дадут забыть, что скоро осень.
Погода в начале недели
Первые дни недели будут ветреными. Влажность поднимется до 90%. В северо-восточной части страны ожидаются грозы и кратковременные дожди.
По ночам температура будет от 10 до 15°C. В понедельник днем прогнозируют от 18°C (по северо-востоку) до 26°C (по юго-западу). На вторник аналогично.
Погода в середине недели
К среде станет жарче. Облачность будет переменной, осадков не ожидается. Ветер также успокоится.
Ночью температура составит от 9 до 14°C. В среду днем – от 22 до 29°C.
В четверг погода продержится примерно так же. Разбежка в температуре – от 21°C в Гродно до 29°C в Гомеле.
Погода в конце недели
А вот в пятницу вернутся небольшие дожди. Температура воздуха опустится на уровень 17–21°C.
Вместе с выходными придут и грозы, а также туман с видимостью до 500 м в ночное и утреннее время.
По ночам температура воздуха составит 13–17°C. В субботу днем – всего до 18°C. А в воскресенье в северной части страны будет и вовсе 13°C. Югу повезло больше – прогнозируют 21°C.