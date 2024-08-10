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Чего белорусам ждать от погоды на следующей неделе

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  • 10.08.2024, 19:11
Чего белорусам ждать от погоды на следующей неделе

Стоит приготовиться и к жаре, и к прохладным дождям.

На следующей неделе, с 12 по 18 августа, белорусов ждут перепады атмосферного давления и температуры воздуха.

Стоит приготовиться и к жаре, и к прохладным дождям. Об этом предупредил синоптик Дмитрий Рябов.

Утренние туманы не дадут забыть, что скоро осень.

Погода в начале недели

Первые дни недели будут ветреными. Влажность поднимется до 90%. В северо-восточной части страны ожидаются грозы и кратковременные дожди.

По ночам температура будет от 10 до 15°C. В понедельник днем прогнозируют от 18°C (по северо-востоку) до 26°C (по юго-западу). На вторник аналогично.

Погода в середине недели

К среде станет жарче. Облачность будет переменной, осадков не ожидается. Ветер также успокоится.

Ночью температура составит от 9 до 14°C. В среду днем – от 22 до 29°C.

В четверг погода продержится примерно так же. Разбежка в температуре – от 21°C в Гродно до 29°C в Гомеле.

Погода в конце недели

А вот в пятницу вернутся небольшие дожди. Температура воздуха опустится на уровень 17–21°C.

Вместе с выходными придут и грозы, а также туман с видимостью до 500 м в ночное и утреннее время.

По ночам температура воздуха составит 13–17°C. В субботу днем – всего до 18°C. А в воскресенье в северной части страны будет и вовсе 13°C. Югу повезло больше – прогнозируют 21°C.

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