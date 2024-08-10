Россияне попали в ловушку, которой всегда прикрывались 3 10.08.2024, 19:27

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Нагнетали вопрос вокруг Сумщины, а прокололись на Курщине и Белгородщине.

Военнослужащий и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что важным является то, что пока официально не были названы войска, которые действуют в Курской области. По его словам, российские оккупанты всегда прикрывались словами «это не мы, это вежливые люди».

«Россияне нагнетали вопрос вокруг Сумщины, угрожали своим большим военным контингентом, заявляя о готовности 25 тыс. личного состава к наступлению и еще 50 тыс. в тылу. А когда они видели, что наши Вооруженные Силы подтягиваются к границе в Сумской области, чтобы противостоять такому потенциальному нашествию, то и не заметили, как на их территорию зашли неизвестные силы. Возможно, силы, которые где-то дружественные Украине, но в настоящее время не известны. И оказалось, что нет 25 тыс. передовых штурмовиков, 50 тыс. в тылу также нет, но есть немного срочников, отрицательно наступающих ахматовцев и немного пограничников, которые решили не погибать, а сдаваться в плен», - подчеркнул военный в эфире «Еспресо».

Тимочко добавил, что в Курской области дороги оказались неплохими, ведь они дали возможность быстро двигаться вглубь территории РФ.

«Это на самом деле важно, потому что видим, что россияне попали и сами во вторую свою ловушку, которой они всегда любили прикрываться, говоря, что «это не мы, это вежливые люди». Между прочим, местное население Белгородщины и Курщины так и заявляет, что продвигаются очень воспитанные, вежливые военные, которые их не мародерят, не издеваются. Местные сейчас боятся, что «доблестная российская армия» начнет их бомбить и истребит в пень. Кроме того, жалуются, что те, кто хотел убежать, должны были выезжать без поддержки российского государства, которое на них чихнуло и забыло, особенно когда у них там сейчас объявлено контртеррористическое положение», - объяснил украинский боец.

По его словам, такое положение Россия объявляла в свое время в Чечне, а это означало, что РФ решила не давать потокам переселенцев двигаться вглубь российской территории, ведь потом их придется обеспечивать жильем и кормить. Он отметил, что таким образом правительство РФ решило не брать на себя ответственность, перекрыв границы этих областей.

«А еще также, наверное, они хотят открыть себе возможность, чтобы потом тотально бомбить мирные населенные пункты. Вообще очень хорошо, что война перешла на территорию России, это необходимая ситуация, чтобы дать понять россиянам, что они без конца воевать не смогут. Потому что каждая неделя, месяц, который они затягивают в войне в Украине, будет приносить вред и разрушения к ним», - отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

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