Скандал на Олимпиаде-2024: Львов «записали» в состав России 5 10.08.2024, 19:43

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Ошибку допустил официальный телетранслятор.

В профиле украинской гимнастки из Львова Марии Высочанской на официальном сайте «Евроспорт» указали, что город принадлежит России.

21-летняя украинка является капитаном сборной Украины по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

После того, как скандальные скриншоты разлетелись по соцсетям, «Евроспорт» исправил профиль, убрав слово «Россия».

Стоит отметить, что «Евроспорт» является официальным телетранслятором Олимпийских игр-2024 в Париже.

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