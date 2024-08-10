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Скандал на Олимпиаде-2024: Львов «записали» в состав России

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  • 10.08.2024, 19:43
  • 4,932
Скандал на Олимпиаде-2024: Львов «записали» в состав России

Ошибку допустил официальный телетранслятор.

В профиле украинской гимнастки из Львова Марии Высочанской на официальном сайте «Евроспорт» указали, что город принадлежит России.

21-летняя украинка является капитаном сборной Украины по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

После того, как скандальные скриншоты разлетелись по соцсетям, «Евроспорт» исправил профиль, убрав слово «Россия».

Стоит отметить, что «Евроспорт» является официальным телетранслятором Олимпийских игр-2024 в Париже.

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