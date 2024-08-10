Лукашенко для России — городской сумасшедший 8 Телеграм-канал «Русский декаданс»

10.08.2024, 19:50

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Своими заявлениями он не раз подставлял Кремль.

Лукашенко для России — городской сумасшедший с гранатой, который своими заявлениями не раз подставлял Кремль. То расскажет, что террористы из Крокуса изначально ехали в Беларусь, а не в Украину. Торпедируя тем самым основную пропагандистскую версию Москвы. Теперь про продвижение ВСУ на 30-35 км от границ в Курской области заявил, что уже не очень похоже на обычную «провокацию».

Другой разговор, что этот городской сумасшедший редко чудачит без цели. В этот раз триггером для его слов могли послужить обвинения некоторых российских спикеров, якобы Беларусь невольно помогла Украине напасть на РФ снижением эскалации на границе.

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