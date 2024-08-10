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Эксперт НАТО назвала 5 целей операции в Курской области

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  • 10.08.2024, 20:24
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Эксперт НАТО назвала 5 целей операции в Курской области

Ход войны может измениться.

Экс-руководитель штаба стратегического планирования НАТО Стефани Бабст считает, что операция в Курской области является хорошо спланированной, поскольку удалось «застать путинскую армию врасплох». Об этом она сообщила в комментарии Bild.

По ее словам, операция в Курской области может иметь сразу несколько целей, которые могут быть полезными для Украины.

Оказать давление на Путина

«В отличие от Берлина и Вашингтона, они поняли, что должны поставить россиян в оборонительное положение. Насколько смогут», - говорит Бабст.

Чтобы доказать свою боеспособность - самой Украине и Западу

Эксперт НАТО считает, что наступление в Курской области демонстрирует способность украинских вооруженных сил оказывать давление на российского агрессора, что в будущем может помочь убедить союзников отменить ограничения на использование западных систем вооружений.

Однако, стоит отметить, что официально Украина не подтверждала своего участия в операции на территории России, в частности в Курской области.

Чтобы ослабить натиск российских войск на других участках фронта

Стефани Бабст отмечает, что на Донбассе и в Харькове ВСУ с большими усилиями сдерживают российское наступление. Теперь россиянам придется перебрасывать часть своих сил, чтобы остановить украинские войска в Курской области.

Захватить Курскую АЭС и впоследствии обменять ее на захваченную Россией Запорожскую АЭС во время переговоров

Слухи об этом циркулируют уже несколько дней, но Бабст сомневается, что такая задача стоит перед ВСУ, поскольку с военной точки зрения это был бы очень длительный и сложный путь.

Ударить по газовому экспорту Путина

По ее мнению, ВСУ, скорее, стремятся контролировать газоизмерительную станцию в Судже, которая является ключевым элементом последнего газопровода, соединяющего Европу с Россией.

«Это стало бы значительной потерей для газового бизнеса Путина», - считает Бабст.

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