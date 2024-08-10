В Лондоне появилась шестая работа Бэнкси за шесть дней

В Лондоне появилась шестая работа Бэнкси за шесть дней3
- 10.08.2024, 20:31
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Все они посвящены животным.
Анонимный художник Бэнкси нарисовал еще одну картину на улицах Лондона. Это уже шестое граффити художника за шесть дней, пишет zn.ua.
Фотографию новой работы Бэнкси опубликовал в Instagram. На стене здания, оплетенного плющом, нарисована пантера, которая потягивается.
Серию работ, посвященных животным, художник начал рисовать в понедельник. Первым было изображение козла, которое появилось на стене возле моста Кью на Темзе.
Во вторник он создал еще одно граффити, на этот раз двух слонов, которые тянутся хоботами друг к другу. В среду появилось изображение обезьян, которые «катаются» на мосту восточной ветки метро Лондона. В четверг – изображение волка, который воет, а в пятницу – пеликанов, которые едят рыбу.
Ни на одной из работ нет подписи, поэтому неизвестно, что они означают.