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В Лондоне появилась шестая работа Бэнкси за шесть дней

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  • 10.08.2024, 20:31
  • 1,254
В Лондоне появилась шестая работа Бэнкси за шесть дней

Все они посвящены животным.

Анонимный художник Бэнкси нарисовал еще одну картину на улицах Лондона. Это уже шестое граффити художника за шесть дней, пишет zn.ua.

Фотографию новой работы Бэнкси опубликовал в Instagram. На стене здания, оплетенного плющом, нарисована пантера, которая потягивается.

Серию работ, посвященных животным, художник начал рисовать в понедельник. Первым было изображение козла, которое появилось на стене возле моста Кью на Темзе.

Во вторник он создал еще одно граффити, на этот раз двух слонов, которые тянутся хоботами друг к другу. В среду появилось изображение обезьян, которые «катаются» на мосту восточной ветки метро Лондона. В четверг – изображение волка, который воет, а в пятницу – пеликанов, которые едят рыбу.

Ни на одной из работ нет подписи, поэтому неизвестно, что они означают.

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