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Украина отказалась от белорусских троллейбусов

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  • 10.08.2024, 20:39
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Украина отказалась от белорусских троллейбусов

Сумма договора превышала 3,7 миллиона евро.

Троллейбусы «Белкоммунмаш» не появятся на улицах Николаева, сообщает офис украинского генпрокурора. Первоначально контракт на их поставку был оценен в сумму свыше 3,7 млн евро, однако стороны добровольно решили отказаться от его выполнения.

«Договор должен был быть расторгнут из-за того, что троллейбусы, которые подлежали поставке, изготавливались из частей «Белкоммунмаш», который находится в Республике Беларусь, к которому применены санкции», — пояснили в офисе генпрокурора.

Стоит отметить, что это решение скорее символическое, поскольку условия договора не соблюдались с 2022 года. Тем не менее, украинская сторона вынуждена была платить кредит ЕБРР за средства, выделенные на финансирование этой сделки. Теперь, после расторжения договора, у города появилась возможность приобрести новые троллейбусы, но уже отечественного производства.

За более чем два года войны Николаев потерял или лишился 38 единиц коммунального транспорта из-за обстрелов. Особенно важно сохранить работоспособность общественного транспорта, поскольку им активно пользуются пенсионеры, многие из которых остались в городе. Если бы троллейбусы были поставлены из Беларуси, рассчитывать на их обслуживание в условиях санкций было бы невозможно.

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