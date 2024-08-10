У обитателей Кремля нешуточная паника 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

10.08.2024, 20:45

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ВСУ осваиваются на некогда российской территории.

Бойцы ВСУ добровольно покидать территорию Курской области не захотели, чем вызвали нешуточную панику у обитателей Кремля, которые совершенно не понимают, что им дальше делать.

Путинский режим и в лучшие годы не славился навыком своевременного реагирования на острые кризисы, теперь же утратил его окончательно.

Неповоротливый, громоздкий, морально устаревший, погрязший в коррупции и поверивший собственной пропаганде, которая десятилетиями оболванивала россиян.

Именно тотальная ложь является основной причиной сложившейся ситуации.

«Миллионы украинских солдат убиты, сотни тысяч западных танков подбиты, Зеленский в панике, фронт рушится» — по такой методичке освещалась «НеВойна».

Вот-вот и престарелый вождь должен был триумфально въехать в Киев, но…

ВСУ осваиваются на некогда российской территории и прекрасно себя чувствуют. Именно так «деморализованный противник» и выглядит, да.

Причём, казалось бы, ну за 2,5 года можно было осознать, что «вторая армия мира» существует исключительно в пропагандистских мультиках, а на деле единственными боеспособными юнитами являются уголовники и наёмники.

Но, у Путина свой путь.

«Никакой паники нет! Цель выхода на границы РФ будет достигнута!»

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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