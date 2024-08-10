Мошенники обманывают белорусов от имени таможни
- 10.08.2024, 20:54
Издают «липовые» приказы.
Белорусская таможня предупреждает граждан о внимательном выборе поставщика или перевозчика, к которому обращаются покупке авто за границей. Мошенники придумали новую схему для таких покупателей.
Мошенники «издают» якобы приказы руководителей таможенных органов. В липовых документах указали, что таможенные пошлины за ввоз авто в ЕАЭС необходимо уплатить прямо на границе.
Мошенники, чтобы вызвать доверие у покупателей, направляют им расписку о получении денег и поддельный таможенный ордер с подтверждением стоимости растаможки. В качестве бонуса — скидка на покупку авто.
Фото в Таможенные органы направил покупатель, который поддался такой схеме. В итоге ни скидки, ни самого автомобиля премиум-класса Toyota Land Cruiser 2018 года выпуска он не увидел.