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«Путин потерял последнее доверие к генералам»

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  • 10.08.2024, 21:08
  • 8,404
«Путин потерял последнее доверие к генералам»

Зачем российский диктатор ввел режим КТО.

Владимир Путин утратил остатки доверия к своим генералам, что стало причиной его решения ввести режим контртеррористической операции (КТО) вместо военного положения в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Такую точку зрения выразил журналист Майкл Наки в своем блоге на платформе Telegram.

Он также отметил, что в результате текущих событий Валерий Герасимов может потерять должность начальника Генштаба РФ, которую он занимает уже 12 лет.

«Введение режима КТО свидетельствует о том, что Путин крайне недоволен ситуацией, и его доверие к Министерству обороны вновь упало до критически низкого уровня. Управление этим режимом доверено его любимой ФСБ… Пусть внутри власти идет борьба, ведь это играет нам на руку», — подчеркнул эксперт.

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