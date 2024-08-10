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«С нами 10 человек ушли»: пленные россияне рассказали о заходе ВСУ в Курскую область

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  • 10.08.2024, 21:16
  • 7,184
«С нами 10 человек ушли»: пленные россияне рассказали о заходе ВСУ в Курскую область
иллюстративное фото

Винят командование.

В начале наступления ВСУ в Курской области подразделения российских срочников, прикрывавших границу, были охвачены паникой. В результате многие из них решили сдаться в плен ВСУ.

Ситуацию усугубляло отсутствие приказов и дефицит оружия, пишет «Верстка».

Как рассказали сами участники тех событий, на момент прорыва украинских войск этот участок границы охраняли несколько десятков срочников из двух военных частей, базирующихся в городе Клинцы Брянской области. По словам срочников, с которыми пообщалось издание, «все знали», что ВСУ готовятся наступать, но каких-либо указаний от командования по этому поводу не было. 

«Там просто началась паника, оружия боевого у нас не было, только у командира отделения. Это был хаос, вообще никаких указаний не было, потом командир отделения, контрактник, скомандовал нам отступать, маршрут был под минометным обстрелом, поэтому мы пошли в какие-то леса. Там и попали под обстрел, нас разбросало, меня контузило», — рассказал срочник по имени Александр.

Похожую историю рассказывают и другие собеседники издания.

«У нас ЧП. Короче х**лы прорвали опорник. Мы сейчас уйдем либо в Суджу, либо в Гончаровку. С нами 10 человек ушли, потому что ни оружия, ничего не было. Перестрелка началась, нас миномётом накрывали. Мы там вообще, в самой ж*пе мира были, у нас ни автоматов, ни*ра нет», — сказал срочник Алексей.

По оценкам собеседников «Вёрстки», в целом на участке прорыва могли находится более 100 срочников. Тех, кто выжил и не попал в плен, сейчас собирают в одном месте, но десятки солдат до сих пор не вышли на связь.

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