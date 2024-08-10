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Ядерную супердержаву подвергают регулярным унижениям

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  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 10.08.2024, 21:35
  • 3,614
Ядерную супердержаву подвергают регулярным унижениям

Вторжение в Украину не могло принести ничего, кроме позора.

Вторжение в Украину изначально было провальным решением и не могло принести ничего, кроме позора.

Даже в случае быстрой победы Россия получила бы славу агрессора, подло напавшего без объявления войны на более слабое и маленькое государство. Но теперь реализуется даже худший вариант - более слабое и маленькое государство не сдается и подвергает ядерную супердержаву регулярным унижениям.

Даже абстрагируясь от имен, следует признать, что верховный главнокомандующий, втянувший свою страну в такую заведомо проигрышную авантюру - кретин и вредитель, который не достоин занимать свое место.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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