Ядерную супердержаву подвергают регулярным унижениям3
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 10.08.2024, 21:35
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Вторжение в Украину не могло принести ничего, кроме позора.
Вторжение в Украину изначально было провальным решением и не могло принести ничего, кроме позора.
Даже в случае быстрой победы Россия получила бы славу агрессора, подло напавшего без объявления войны на более слабое и маленькое государство. Но теперь реализуется даже худший вариант - более слабое и маленькое государство не сдается и подвергает ядерную супердержаву регулярным унижениям.
Даже абстрагируясь от имен, следует признать, что верховный главнокомандующий, втянувший свою страну в такую заведомо проигрышную авантюру - кретин и вредитель, который не достоин занимать свое место.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»